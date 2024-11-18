شكرا لقرائتكم خبر عن عواقب خطيرة.. ماذا يحدث حال ضرب أوكرانيا للعمق الروسي بصواريخ أمريكية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، من تصعيد الحرب في أوكرانيا بعدما أعطت الولايات المتحدة كييف الضوء الأخضر لضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية.

وقال سلوتسكي، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن " ضرب العمق الروسي بالصواريخ الأمريكية سيؤدي حتما إلى تصعيد كبير يهدد بعواقب أكثر خطورة".

وأضاف سلوتسكي إنه إذا تم تأكيد المعلومات، فإن روسيا سترد بأقوى طريقة ممكنة.

وتابع سلوتسكي بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يجعل من الصعب على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنهاء الحرب في أوكرانيا فحسب، بل يجعل من الصعب أيضا منع حدوث مواجهة عالمية. منظومة صواريخ هيمارس وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، من بين وسائل إعلام أخرى، في وقت سابق، أن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ "هيمارس"، ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي في هذا الصدد، وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن توسيع استخدام الأسلحة.

وكان بوتين قد حذر أيضا من تصعيد جديد في الحرب، وتعتبر أوكرانيا أن استخدام الأسلحة ضد مواقع إطلاق الصواريخ على الأراضي الروسية، هو مفتاح لما يسمى "خطة النصر" لإنهاء الحرب.