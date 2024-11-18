عمر حرفوش يحيي حفلاً موسيقياً تاريخياً في الفاتيكان: رسالة سلام يكرمها البابا فرنسيس

حظي عمر السيد حرفوش بامتياز يشرف عزف كونشيرتو السلام في مكتبة الفاتيكان الرسولية، في قاعة سيستينو، وهو مكان مقدس لا يستقبل أبدًا الجمهور ولم يُقام فيه أي حدث أو حفل موسيقي على الإطلاق، وكان له الحضور الهائل، شرف كونها أول شخصية تحصل على وسام الفاتيكان لليوبيل البابوي لعام 2025، الذي أطلقه البابا فرانسيس. هذه الميدالية، وهي نسخة من العملة التي حملها سان بيير معه إلى قبره، هي رمز حقيقي للسلام والأمل.

وخلال هذه الأمسية الاستثنائية، تلقى عمر حرفوش الميدالية البابوية ليوبيل الفاتيكان 2025، التي منحها له البابا فرانسيس نفسه. يرمز هذا التكريم الاستثنائي إلى السلام والأمل، مما يجعل عمر أول من يحصل على هذه الميدالية المرموقة على الإطلاق. الميدالية، وهي نسخة طبق الأصل من عملة معدنية حملها القديس بطرس معه إلى قبره، هي رمز حقيقي للسلام والأمل.

وفي كلمته، رحب المونسنيور فينسينزو زاني بحرارة بعمر حرفوش، بينما أشاد به البابا فرانسيس باعتباره "حاج سلام". كان الحدث بمثابة دعوة عميقة للوئام تتجاوز الحدود، وتتردد صداها من الفاتيكان إلى العالم. وقال: "يسر مكتبة الفاتيكان الرسولية أن ترحب هذا المساء، مع رؤساء أهم مكتبات العالم، لأول مرة في هذا المكان التاريخي، بحفل موسيقي لعمر حرفوش. أبعث إليه بأحر التحيات والشكر الصادق".

قبل الأداء، شارك عمر حرفوش بضع كلمات عاطفية: "أود أن أذكر أن البابا فرانسيس قال عبارة: "يجب علينا جميعًا أن نعمل من أجل السلام بأي وسيلة". "هذه العبارة تشكل أساس الموسيقى التي سنعزفها لكم هذا المساء. يجب على الجميع أن يحاولوا القيام بكل ما في وسعهم للمساعدة في تعزيز السلام. هذه هي المرة الأولى التي نعزف فيها "كونشيرتو من أجل السلام" في مثل هذا المكان المقدس. سنحاول التحدث إلى قلوبكم، ونأمل أن يتجاوز هذا النداء الحدود لأن هذا النداء سيُطلق من الفاتيكان، وهو أمر رمزي للغاية."

وقدم عمر حرفوش "كونشيرتو من أجل السلام" لمدة عشرين دقيقة تقريبًا. وبعد تصفيق حار في نهاية أدائه، تمتع عمر حرفوش بعدة مفاجآت، بما في ذلك حصوله على الميدالية البابوية ليوبيل الفاتيكان 2025.