مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: غارات اسرائيلية تدمر محطة مياه البص واستشهاد موظفين

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بانه تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية والتي تطال أيضاً منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اذ استهدفت الاعتداءات اليوم مبنى محطة مياه البص التي تغذي مدينة صور ومحيطها، والتي أسفر عنها ارتقاء شهيدين من موظفي المؤسسة هما الحاج سامر الشغري والحاج قاسم وهبي، عدا عن أضرار مادية كبيرة وتدمير كامل منشآت المحطة.

ولفتت المؤسسة في بيان، الى إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، إذ تستنكر استهداف المنشآت الحيوية لا سيما منشآت المياه، في خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين عن "الأعمال العدوانية"، وتدعو كافة المنظمات الإنسانية والدولية للضغط لوقف استهدافها وضمان استمرارية التغذية بالمياه للمواطنين في جنوب لبنان.