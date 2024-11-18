المنار: تصاعد أعمدة الدخان من مكان حدوث الانفجارات في شمع حيث كانت تشهد المنطقة تحركات اسرائيلية

اشارت قناة "المنار" الى انه بعد سماع دوي انفجارات سُمع اطلاق رشقات رشاشة غزيرة في بلدة شمع في جنوب لبنان.

ولفتت الى تصاعد أعمدة الدخان من مكان حدوث الانفجارات في بلدة شمع حيث كانت تشهد المنطقة تحركات اسرائيلية.