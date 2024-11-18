اشارت قناة "المنار" الى انه بعد سماع دوي انفجارات سُمع اطلاق رشقات رشاشة غزيرة في بلدة شمع في جنوب لبنان.
ولفتت الى تصاعد أعمدة الدخان من مكان حدوث الانفجارات في بلدة شمع حيث كانت تشهد المنطقة تحركات اسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المنار: تصاعد أعمدة الدخان من مكان حدوث الانفجارات في شمع حيث كانت تشهد المنطقة تحركات اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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