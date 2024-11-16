وقفة تضامنية على ركام مركز الدفاع المدني في دورس

شارك ممثل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، جوزيف أبو شعيا، على رأس وفد، إلى جانب مسعفين ناجين، بوقفة تضامنية فوق ركام مركز بعلبك الإقليمي للدفاع الذي دمرته الغارة الإسرائيلية الخميس الفائت، إجلالا لزملائهم الشهداء. وتوجه الوفد إلى بلدة دير الأحمر لتقديم التعازي لأرملة الشهيد بلال رعد.

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