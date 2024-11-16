الدفاع المدني يخلي السكان من محيط الاماكن المهددة في صور

يعمل الدفاع المدني اللبناني على إخلاء السكان من محيط الأماكن المهددة في صور.

وفي وقت سابق، هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في مدينة صور ومناطق برج الشمالي ومعشوق والحوش.

وطالب في التهديد اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.