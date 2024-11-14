واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: توافق على أن إسرائيل ستقدم في كانون الثاني هدية لترمب تشمل تفاهما بشأن لبنان

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى ان هناك توافقا على أن إسرائيل ستقدم في كانون الثاني هدية للرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب تشمل تفاهما بشأن لبنان، ولفتت الى ان إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية لترامب.

وذكرت الصحيفة الاميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان المحادثات بمقر إقامة ترامب ركزت على اقتراح إسرائيلي بوقف إطلاق النار بلبنان، ولفتت الى ان شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني والجيش اللبناني سيتولى المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوماً بإشراف أميركي بريطاني.

واوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي بان الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان يشمل تعاوناً غربياً روسياً، وذكر بان الاقتراح يدعو روسيا إلى منع حزب الله من إعادة التسلح عبر الطرق البرية السورية، ومسؤولون روس زاروا إسرائيل في 27 تشرين الاول الماضي لمناقشة الخطة، كما ان الوزير الإسرائيلي ديرمر زار روسيا سرا لمزيد من المناقشات. وتحدث عن خطط قيد الإعداد لتكثيف العمليات البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ما يزال منخرطا مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بشأن عملية وقف إطلاق النار في لبنان، والعمل على التوصل إلى اتفاق محتمل ما يزال يجري من قبل فريق بايدن وهناك تقدم.

واكد المسؤول الأميركي بان روسيا لن تشارك في تنفيذ أو الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.