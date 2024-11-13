حميه: ناقشت مع ميقاتي كلفة رفع الانقاض وسير العمل في المرافق العامة

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في تصريح له، الى انه "ركز النقاش مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار، وبحثنا موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية وسير العمل فيها بناء على القوانين اللبنانية لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".

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