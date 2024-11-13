أفادت صحيفة "هآرتس"، بحسب ما نقلت عن صور أقمار صناعية ومصادر، بأن "الجيش الإسرائيلي يفتح محاور جديدة ويشق طرقا واسعة في قطاع غزة"، كاشفة أن "الجيش الإسرائيلي يبني بؤرا استيطانية كبيرة وبنية تحتية للبقاء طويلا بالقطاع".
وأوضحت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يهدم بشكل منهجي المباني التي لا تزال قائمة في غزة"، وأشارت إلى أن "المواقع التي يبنيها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لن تكون فقط لمدة شهر أو شهرين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن صور أقمار صناعية ومصادر: الجيش الإسرائيلي يبني بؤرا استيطانية كبيرة في غزة وبنية تحتية للبقاء طويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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