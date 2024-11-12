شرطة أمستردام تحذر من دعوات جديدة للاضطرابات

وقال أوليفييه دوتيل، من شرطة أمستردام، خلال جلسة استماع في المحكمة، «لدينا إشارات تفيد بوجود دعوات لاضطرابات مماثلة» في غرب المدينة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
وقالت الشرطة، إن الحريق الذي وقع، الإثنين، تم إخماده بسرعة وقام رجال مكافحة الشغب بإخلاء الساحة. وأظهرت صور على الإنترنت أشخاصا يلحقون أضرارا بالممتلكات ويشعلون الألعاب النارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقالت الشرطة، إنه لم يتضح من الذي بدأ أعمال الشغب، وما إذا كانت مرتبطة بما حدث الأسبوع الماضي. ويمكن سماع بعض مثيري الشغب في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يستخدمون عبارات مسيئة ضد اليهود.
ولاحظت الشرطة أجواء التوتر منذ أن تلقى 5 أشخاص العلاج في المستشفى واعتقل العشرات الخميس في أعقاب مباراة كرة قدم بين فريق إسرائيلي وفريق أياكس الهولندي. وتوجه شبان على دراجات بخارية وعلى الأقدام للبحث عن مشجعين إسرائيليين، ووجهوا لهم اللكمات والركلات ثم فروا للتهرب من الشرطة، بحسب عمدة أمستردام.
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