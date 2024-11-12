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الرئاسة الروسية تكشف حقيقة إجراء محادثات بين بوتين وترامب

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وشدد على "أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع"، معلقًا: "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن، وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تمامًا، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1855772539999388043?ref_src=twsrc%5Etfw

محادثات بين بوتين وترامب

وأوضح بيسكوف"أنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعماء الغربيين، وموسكو لم تتلق أي إشارات بهذا الشأن".
وردا على سؤال عما إذا كانت الاستعدادات جارية للمفاوضات بين بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، قال بيسكوف: "لا توجد أي استعدادات في الوقت الراهن، ولم نتلق أي إشارات".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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