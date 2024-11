شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الروسية تكشف حقيقة إجراء محادثات بين بوتين وترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وشدد على "أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع"، معلقًا: "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن، وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تمامًا، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة". محادثات بين بوتين وترامب وأوضح بيسكوف"أنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعماء الغربيين، وموسكو لم تتلق أي إشارات بهذا الشأن".

وردا على سؤال عما إذا كانت الاستعدادات جارية للمفاوضات بين بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، قال بيسكوف: "لا توجد أي استعدادات في الوقت الراهن، ولم نتلق أي إشارات".