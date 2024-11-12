أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون، في حديث لقناة "الحرة"، الى أنه "فور إعلان انتهاء الحرب سيعود أبناء الجنوب في اليوم نفسه الى قراهم، حتى لو كانت ركاماً".
وردّاً على سؤال عن وضع "حزب الله" لذخائر تحت المواقع الأثريّة أو في محيطها، أكد بيضون أن "فرضيّة السؤال غير واقعيّة، فحزب الله يتجنّب كل الأماكن الأثرية"، لافتا الى أن "كل المواثيق الدولية من جنيف الى لاهاي تحمي الأماكن الأثرية، حتى لو كان تحتها أي ذخيرة، رغم أن هذا ليس الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر بيضون: الحديث عن أن "حزب الله" يضع ذخائر تحت المواقع الأثريّة أو في محيطها غير واقعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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