الذهب يهبط أكثر من 2% بفعل قوة الدولار بسبب فوز ترامب بالرئاسة الاميركية

تراجعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين، متأثرة باستمرار ارتفاع الدولار والتبعات الأوسع نطاقا لفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة على السياسة المالية وخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 18.54 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2617.96 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.9 بالمئة مسجلة 2617.70 دولار عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ أوائل تموز، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقفز المؤشر في الأسبوع الماضي بأكثر من 1.5 بالمئة إلى 105.44 عقب إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر بعد انتخاب ترامب رئيسا لولاية ثانية الثلاثاء الماضي. وأدى فوزه لضبابية جديدة أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بينما يواصل دراسة خفض تكاليف الاقتراض في الوقت الذي يقترب فيه التضخم من مستوى اثنين بالمئة المستهدف.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى مستوى يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" أن المتعاملين يتوقعون الآن وجود فرصة نسبتها 65 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كانون الأول، وذلك مقابل فرصة نسبتها 80 بالمئة قبل فوز ترامب.

ومن المزمع أن يتحدث هذا الأسبوع مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومنهم جيروم باول رئيس المجلس، بينما من المقرر أيضا أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 30.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 961.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 979.96 دولار.