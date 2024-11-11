إسرائيل تغتال محمد أبو سهيل رئيس عمليات الجهاد الإسلامي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) مقتل أحد كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غارة جوية على قطاع غزة السبت.

ووفقا للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، قُتل محمد أبو سهيل، رئيس عمليات الجهاد الإسلامي، في غارة نفذتها طائرات مقاتلة على غرفة قيادة مدمجة داخل مدرسة سابقة في شمال غزة.

كان أبو سهيل "عميلا مركزيا" في الجهاد الإسلامي، وكان مشاركا في "تجميع تقييمات الوضع وتنسيق العمليات الإرهابية" مع حماس، كما جاء في البيان الاسرائيلي.