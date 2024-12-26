أن بي ايه: جيمس يحسم المواجهة الكلاسيكية مع كوري بقيادة ليكرز إلى الفوز على ووريرز

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : حسم "الملك" ليبرون جيمس مواجهته الكلاسيكية مع ستيفن كوري بقيادة فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 115 113 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتبادل كوري البالغ من العمر 36 عاما وجيمس الذي يكبره بثلاث سنوات، الرميات الثلاثية في المباراة بينما استمتع المشجعون بنهاية قوية من قبل اثنين من المرشحين لدخول صالة المشاهير مستقبلا.

سجل كوري ثلاثية مذهلة، كانت الثامنة من أصل 15 محاولة، من مسافة 31 قدما قبل 7.1 ثوان من نهاية الوقت الاصلي معادلا النتيجة، لكن أوستن ريفز رد بسلة قاتلة قبل 1.1 ثانية مرجحا كفة الضيوف.

وسجل جيمس 31 نقطة بينها ثلاثيتان من أصل أربع محاولات، وعشر تمريرات حاسمة من دون دعم زميله في الفريق أنتوني ديفيس الذي غادر المباراة في الربع الأول بعد التواء في كاحله.

وحقق ريفز صاحب سلة الفوز "تريبل دابل" بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان كوري أفضل مسجل في صفوف فريقه والمباراة برصيد 38 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ويغينز 21 نقطة و12 متابعة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الرابعة عشرة في 29 مباراة، والخامسة في مبارياته الست الاخيرة والثانية تواليا.

في المقابل، استعاد ليكرز توازنه عقب خسارته امام ضيفه ديترويت بيستونز، وحقق فوزه السابع عشر في 30 مباراة.

وقال جيمس "اليوم هو يوم العطاء، وهذا ما أواصل أنا وستيف القيام به ونحاول القيام به من أجل جماهيرنا، من أجل لعبتنا الجميلة".

وأضاف "لا نعرف عدد المرات التي سنتمكن فيها من خوض هذه المواجهة الكلاسيكية (بيننا). نحاول أن نعطي اللعبة ما تستحقه، لأنها أعطتنا الكثير، ونحاول أن نرد لها الجميل".

سيكسرز يهزم سلتيكس

خسر بوسطن سلتيكس حامل اللقب مباراتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم، عندما سقط على أرضه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114 118.

وتعرض نجم فيلادلفيا جويل إمبيد إلى الإصابة في كاحله إثر سقوطه قبل المباراة لكنه تمكن من بدء المواجهة وأظهر أهميته بتسجيله 27 نقطة بينها سبع رميات حرة من أصل سبع مع تسع متابعات وقاد فريقه الى الفوز الحادي عشر في 28 مباراة.

وكان تايريز ماكسي أفضل مسجل في صفوف الفائز والمباراة برصيد 33 نقطة بينها 13 في الربع الاخير مع 12 تمريرة حاسمة، فيما كان جايسون تايتوم أفضل هدافي سلتيكس برصيد 32 نقطة مع 15 متابعة.

وهي الخسارة الثالثة لسلتيكس في مبارياته الاربع الاخيرة والثامنة في 30 مباراة هذا الموسم.

وقاد ميكال بريدجز فريقه نيويورك نيكس الى الفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز وعملاقه الفرنسي فيكتور ويمبانياما 117 114 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ماديسون سكوير غاردن.

وسجل ويمبانياما 42 نقطة مع 18 متابعة وأربع تصديات ومثلها تمريرات حاسمة لصالح سبيرز، لكن بريدجز قدم أداء رائعا خصوصا في الربع الأخير الذي سجل خلاله 15 نقطة رافعا غلته في المباراة الى 41 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم وقاد فريقه الى الفوز.

دالاس يسقط ويخسر جهود دونتشيتش

لم يكن يوم عيد الميلاد سعيدا لفريق دالاس مافريكس حيث خسر نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب إصابة في ربلة الساق في الربع الثاني من مباراته أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز والتي خسرها 99 105 في إعادة لنهائي المنطقة الغربية في الموسم الماضي.

وخرج دونتشيتش وهو يعرج ولم يعد بعدما سجل 14 نقطة مع خمس متابعات وتمريرتين حاسمتين في 16 دقيقة.

وحاول مافريكس حسم المواجهة في غياب نجمه دونتشيتش وتحقيق "ريمونتادا" مذهلة في الربع الاخير بعدما كان متخلفا بفارق 22 نقطة في نهاية الربع الثالث، حيث سجل 31 نقطة مقابل 15 لضيفه لكن من دون جدوى.

واكتفى مافريكس بتقليص الفارق الى ست نقاط في نهاية المباراة وكان كايري إرفينغ أفضل مسجل في صفوفه والمباراة برصيد 39 نقطة.

وبرز أنتوني إدواردز في صفوف الفائز برصيد 26 نقطة مع ثماني متابعات.

وتقدم تمبروولفز 57 40 في الشوط الأول ووسع الفارق إلى 28 نقطة قبل أن يبدأ دالاس، بقيادة إرفينغ، في العودة إلى المباراة.

كانت النتيجة متقاربة في النهاية لكن إرفينغ أهدر رمية ثلاثية كانت ستمنح دالاس التقدم في الدقيقة الأخيرة، فيما ضمنت سلة من مسافة قدمين من إدواردز ورميتين حرتين من جوليوس راندل الفوز للضيوف.

وحقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش "دابل دابل" بتسجيله 25 نقطة مع 15 متابعة لكنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه دنفر ناغتس، بطل الموسم قبل الماضي، الخسارة امام مضيفه فينيكس صنز 100 110.