أن بي ايه: جيمس يحسم المواجهة الكلاسيكية مع كوري بقيادة ليكرز الى الفوز على ووريرز

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : حسم "الملك" ليبرون جيمس مواجهته الكلاسيكية مع ستيفن كوري بقيادة فريقه لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 115 113 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتبادل كوري البالغ من العمر 36 عامًا وجيمس الذي يكبره بثلاث سنوات، الرميات الثلاثية في المباراة بينما استمتع المشجعون بنهاية قوية من قبل اثنين من المرشحين لدخول صالة المشاهير مستقبلا.

سجل كوري ثلاثية مذهلة، كانت الثامنة من أصل 15 محاولة، من مسافة 31 قدمًا قبل 7.1 ثوان من نهاية الوقت الاصلي معادلا النتيجة، لكن أوستن ريفز رد بسلة قاتلة قبل 1.1 ثانية مرجحا كفة الضيوف.

وسجل جيمس 31 نقطة بينها ثلاثيتان من أصل أربع محاولات، وعشر تمريرات حاسمة بدون دعم زميله في الفريق أنتوني ديفيس الذي غادر المباراة في الربع الأول بعد التواء في كاحله.

وحقق ريفز صاحب سلة الفوز "تريبل دابل" بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات ممثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان كوري افضل مسجل في صفوف فريقه والمباراة برصيد 38 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، واضاف أنتوني ويغينز "دابل دابل" مع 21 نقطة و12 متابعة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الرابعة عشرة في 29 مباراة، والخامسة في مبارياته الست الاخيرة والثانية تواليا.

في المقابل، استعاد ليكرز توازنه عقب خسارته امام ضيفه ديترويت بيستونز، وحقق فوزه السابع عشر في 30 مباراة.

وقال جيمس: "اليوم هو يوم العطاء، وهذا ما أواصل أنا وستيف القيام به ونحاول القيام به من أجل جماهيرنا، من أجل لعبتنا الجميلة".