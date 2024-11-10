يسرائيل زيف: نتانياهو ينتظر توجيهات ترامب ويفرض حالة جمود سياسي لحين توليه منصبه

اعتبر رئيس عمليّات الجيش الإسرائيلي السّابق يسرائيل زيف، "أنّنا ندخل مرحلةً جديدةً من الحروب المستمرّة من دون حدود وبلا أهداف"، مشيرًا إلى أنّه "يبدو أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ينتظر توجيهات من الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتّى ذلك الوقت ستضيع دماء أبنائنا هدرًا".
ولفت إلى أنّ "هناك شكوكًا في أنّ نتانياهو يريد حقًّا الوصول إلى تسويات سياسيّة، رغم أنّها ضروريّة للغاية، وهو ليس مستعدًّا لتقديم تنازلات من أجل استعادة الأسرى، واستمرار الحرب في غزة يخدم مصالحه"، مركّزًا على أنّ "نتانياهو يفرض حالة من الجمود السّياسي، إلى حين تولّي ترامب منصبه في كانون الثّاني المقبل".
وبيّن زيف أنّ "بعد إقالة نتانياهو لوزير الدّفاع الإسرائيلي السّابق يوآف غالانت، أصبحت إدارة الحرب مركّزة بيد نتانياهو وأسيرةً لمصالحه الشّخصيّة والسّياسيّة".
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