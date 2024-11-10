استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في عدلون

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف بغارة مركزًا تابعًا للهيئة الصّحيّة الإسلاميّة- الدفاع المدني في ​عدلون​ بقضاء صيدا، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين".

وكرّرت وزارة الصّحة العامّة إدانتها لـ"جريمة الحرب الإسرائيليّة المتمادية في استهداف المسعفين، ما يضفي على الحرب المستمرّة المزيد من العنف واللاإنسانيّة الخارجة عن النّظم الدّوليّة والقوانين والأعراف الواجب الإلتزام بها في زمن النّزاعات".