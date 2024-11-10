وزارة الصحة: 3 شهداء وجريحان بالغارة على مشغرة وشهيد و4 جرحى بالغارة على سحمر أمس

كشف مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة في البقاع الغربي ليل أمس، أدّت في حصيلة نهائيّة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سحمر في البقاع الغربي ليل أمس، أدّت في حصيلة نهائيّة إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح".