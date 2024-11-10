كشف مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة في البقاع الغربي ليل أمس، أدّت في حصيلة نهائيّة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح".
وأعلن في بيان ثان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سحمر في البقاع الغربي ليل أمس، أدّت في حصيلة نهائيّة إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 3 شهداء وجريحان بالغارة على مشغرة وشهيد و4 جرحى بالغارة على سحمر أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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