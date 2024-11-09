شكرا لقرائتكم خبر عن القانون نظم ترخيص مراكب الصيد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية .

كما أوضح القانون على أنه إذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، يسحب الترخيص نهائيًا.

وذكر القانون أيضا، أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.

