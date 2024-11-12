وزيرة خارجية المانيا: بوتين قد يستغل الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الأمريكية لدفع تقدم موسكو في أوكرانيا

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الأميركية لدفع تقدم موسكو في أوكرانيا، داعية لزيادة المساعدات.
وقالت بيربوك في مؤتمر في برلين: "ليس لدينا وقت للانتظار حتى الربيع، الآن هي مرحلة الانتقال التي كان بوتين ينتظرها ويهدف إليها". ورأت أن الحرب تمر بمرحلة حاسمة وأن الدفاعات الجوية في كييف في حاجة ماسة إلى التعزيز.
وأكدت أنه قبل الانتخابات الأميركية "كانت هناك هجمات بطائرات مسيّرة على كييف أكثر من أي وقت مضى، واستهدفت العاصمة عمداً"، موضحة "لقد وصلت الحرب إلى بعد جديد".
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