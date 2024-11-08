الخارجية الإسرائيلية: إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لحوادث عنف في أمستردام

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن "إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لحوادث عنف في أمستردام".

وكانت قد أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، عن "إصابة 5 مشجعين إسرائيليين في هجمات بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مبارة لكرة قدم"، في حين يشار إلى أن المشجعين الإسرائيليين قاموا باستفزازات وتمزيق أعلام فلسطينية في شوارع المدينة قبل الحادثة.

وقالت شرطة أمستردام، "إننا نشرنا قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وارتكاب الجيش الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين، ووسط حالة من الغضب الشعبي في العالم الذي يشهد احتجاجات شبه يومية في العديد من البلدان ضد إسرائيل.