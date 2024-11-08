رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتانياهو طالب حكومة هولندا بالتحرك سريعًا لضمان سلامة مواطنينا

أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالب حكومة هولندا بالتحرك سريعا لضمان سلامة مواطنينا".

وقالت إن "رئيس الوزراء أمر بإرسال طائرتين إلى هولندا لإجلاء المواطنين الإسرائيليين".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر "إننا نتعامل مع الجهات المعنية بهولندا بشأن الاعتداء على إسرائيليين في أمستردام".

وكلنت قد أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، عن "إصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداء بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد انتهاء مبارة لكرة قدم".

وقالت شرطة أمستردام، "إننا نشرنا قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي مكابي تل أبيب وهم يتعرضون لهجمات وحوادث دهس، وصفها أحد المشجعين بالقول إنها على ما يبدو "كانت منظمة مسبقا".

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وارتكاب الجيش الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين، ووسط حالة من الغضب الشعبي في العالم الذي يشهد احتجاجات شبه يومية في العديد من البلدان ضد إسرائيل.