يديعوت أحرونوت: نتانياهو ومقربون منه لديهم فيديو لاشتباك غالانت جسديا مع حارس بمكتب نتانياهو بعد 7 تشرين الأول

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومقربين منه لديهم فيديو يوثق اشتباك وزير الدفاع المقال يوآف غالانت جسديا مع حارس بمكتب نتانياهو بعد 7 تشرين الأول 2023".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول رفيع، قوله إت "نتانياهو كان يحاول إذلال وتهميش غالانت بعدم دعوته لاجتماعات أمنية".

وجاءت إقالة غالانت بقرار من نتانياهو بعد خلافات عديدة بين الجانبين، منها قانون تجنيد الحريديم وقضية الأسرى في غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة.