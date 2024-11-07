الرئيس الصيني هنأ ترامب ودعا لتعزيز الحوار: الصين وأميركا تستفيدان من تعاون وتخسران من مواجهة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنّ "الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ أرسل تهانيه إلى ​دونالد ترامب​، بمناسبة انتخابه رئيسًا للولايات المتّحدة الأميركيّة، وحثّ البلدين على إيجاد الطّريق الصّحيح للتّوافق في العصر الجديد".

وأشارت إلى أنّ "الرّئيس دعا البلدين إلى تعزيز الحوار والتّواصل، وإدارة الخلافات بشكل مناسب، وتوسيع التّعاون متبادل المنفعة.

من جهته، نقل التّلفزيون الصّيني الحكومي "سي سي تي في"، عن شي قوله لترامب إنّ "التّاريخ أظهر أنّ الصّين والولايات المتّحدة تستفيدان من تعاون وتخسران من مواجهة"، مؤكّدًا أنّ "علاقة مستقرّة وصحيّة ومستديمة بين الصّين والولايات المتّحدة، تتّفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلّعات المجتمع الدولي".

وكان ترامب قد وعد خلال الحملة الانتخابيّة، على غرار ما فعلت منافسته الدّيمقراطيّة كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصّين في مجالات عدّة.