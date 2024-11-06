شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: مواقف مصر ثابتة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال هانى محمد الباحث فى مجال حقوق الإنسان وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن الأحداث الأخيرة في غزة ولبنان تثير قلقًا واسعًا وانتهاكات بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتى وصلت إلى حد إرتكاب جرائم حرب من قبل الجيش الإسرائيلي، مما يجعل من الضروري معالجة هذه القضايا من منظور حقوقي وسياسي.

وأضاف هانى محمد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصرتعتبر رائدة في جهود السلام، ودائما ما تؤكد على أهمية احترام حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل عبر قنواتها الدبلوماسية والدولية ، لافتا الى أن مواقفها ثابتة عبر التاريخ مع القضية الفلسطينية.

وذكر هانى محمد الباحث فى مجال حقوق الإنسان، أن مصر مستمرة في موقفها ودورها كوسيط يسعى إلى تعزيز السلام والاستقرار.

