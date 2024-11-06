ترامب: مراكز الاقتراع مفتوحة حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي بكاليفورنيا وعلى الناخبين البقاء في الطابور

أشار المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلى أن "مراكز الاقتراع مفتوحة حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي بكاليفورنيا وعلى الناخبين البقاء في الطابور".
وفي وقت سابق، قال ترامب: "على الناخبين في الدوائر الانتخابية التي تم تمديد ساعات التصويت فيها ببنسلفانيا البقاء في الطوابير".
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