شكرا لقرائتكم خبر عن سباق البيت الأبيض.. اعتقال شخصين بتهمة "توجيه تهديدات انتخابية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على شخصين في ولاية ميشيغن بتهمة توجيه تهديدات مرتبطة بالانتخابات، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية استعدادًا لتأمين العملية الانتخابية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن إنشاء "مركز قيادة" في العاصمة واشنطن لمراقبة ما وصفه بـ "التهديدات الانتخابية" وتنسيق الجهود لمواجهة أي محاولات لتعطيل سير العملية، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1853898614340256057?ref_src=twsrc%5Etfw الانتخابات الأمريكية وحذرت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) من احتمالية تركيز محاولات التأثير الخارجية على الولايات المتأرجحة، التي تقوم بدور حاسم في تحديد نتائج الانتخابات.

ويواصل مسؤولو الأمن الأمريكيون تنسيق الجهود على المستويات الفيدرالية والمحلية لضمان إجراء الانتخابات بأعلى مستويات النزاهة والأمان، مع التركيز على حماية المراكز الانتخابية والحيلولة دون تدخل أي جهات خارجية قد تسعى للتأثير على النتائج.