الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 37 بلدة جنوبية وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية

أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصا، والغارات والاعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير احياء في مدن وبلدات بكامله، بحيث ان اكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وان اكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا".

وقالت إن "هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام".