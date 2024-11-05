وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان في قصف لقوات الاحتلال استهدف قرية الشهداء جنوبي جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن سقوط "شهيدَين اثنَين في قصف لقوات الاحتلال استهدف قرية الشهداء جنوبي جنين".

في السياق، زعم الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف بطائرة مسيرة مجموعة مسلحين في قباطيا في جنين.

في وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت سرايا القدس- كتيبة طوباس، أنها تخوض "معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمحيط منزل محاصر في بلدة طمون".

وذكرت مصادر لقناة الجزيرة، أن "قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلا في ضاحية ذنابة شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية".

وأكد المصادر وجود "اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية".