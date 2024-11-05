شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «الآمار الغذائية» عن الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث للعام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جمالي المبلغ الموزع 15,180,900 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 25,301,500.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-24 الموافق 2024-11-26، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-09 الموافق 2024-12-10.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جمالي المبلغ الموزع 15,180,900 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 25,301,500.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-24 الموافق 2024-11-26، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-09 الموافق 2024-12-10.