الجديد: هوكشتاين سيزور تل أبيب الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش حول بنود الاتفاق مع لبنان

اشارت قناة "الجديد" الى ان المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين سيزور تل أبيب الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش حول بنود الاتفاق مع لبنان، ولفتت الى ان زيارة هوكستين إلى تل أبيب تأتي استكمالاً لاتفاق سابق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يطلب ضمانة لتنفيذ القرار 1701.

ولفت الى ان ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن تسعى للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار خلال الاسابيع المقبلة.