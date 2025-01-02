الامارات | "الوطني للأرصاد": الحرارة صفر على الجبال الشمالية وصقيع في بعض المناطق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على الجبال الشمالية، وتحديداً على جبل جيس، مع احتمالية سقوط أمطار اليوم الجمعة على المناطق الشرقية والشمالية والساحلية.

وأفاد المركز بأن الأيام القادمة ستشهد انخفاضًا ملحوظاً في درجات الحرارة، مع احتمالية تشكل الصقيع وتجمد المياه في بعض المناطق نتيجة البرودة الشديدة.