النشرة: انطلاق عملية رفع الأنقاض للبحث عن جثامين المفقودين في وطى الخيام

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن انطلاق عملية رفع الانقاض للبحث عن جثامين المفقودين في وطى الخيام.
ويشار إلى أن عملية رفع الانقاض تنفذها قوات اليونيفيل الدولية والصليب الأحمر الدولي واللبناني.
ويأتي ذلك لاستكمال انتشال جثامين 15 لبنانيا بالاضافة الى جثمان عامل سوري بعد الغارة الجوية التي استهدفت المبنى الذي كانوا يقطنون بداخله في وطى الخيام خلال عملية التوغل البري الاسرائيلي نحو المنطقة في 29 تشرين الأول.
وكان مواطنون من بلدة عين عرب قد تمكنوا من سحب خمسة جثامين قبل يومين بينهم نساء واطفال.
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