مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي الحكومي غدًا لبحث التطورات

يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي غدًا الأربعاء لبحث التطورات الراهنة والأوضاع المستجدة، وفق ما أفادت قناة الجديد.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان وأزمة النزوح، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.