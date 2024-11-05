فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا يشهد عرضه الاوروبي الأول

ميرنا وليد - بيروت - يشهد الفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس عرضه الأوروبي الأول بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولي باليونان ( 31 تشرين الأول أكتوبر - 10 تشرين الثاني نوفمبر) ضمن مسابقة Meet The Neighbors+.

فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا، هو أول فيلم فلسطيني يشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) ويتابع قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، يضم الفيلم في بطولته ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار ، ومدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.

تلقى فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا دعمًا من مهرجان الجونة السينمائي من العديد من الشركات بينها Cedars Productions، وحقق عدد من التكريمات.

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