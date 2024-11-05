الامارات | ​محمد بن راشد يعلن إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 نوفمبر 2024

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر منصة "إكس": "في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي...أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم".

وأضاف سموه: "وضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جهاتهم .. وشهدنا تكريم كوكبة من المثقفين والمبدعين في الدولة .. وشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية .. وتوقيع اتفاقيات .. واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات."

وختم سموه: "الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الدولة .. تجمعهم على روح الفريق الواحد .. وتجمعهم على المستقبل الواحد .. وعلى حب الوطن الواحد.. ونتفاءل بعام حكومي قادم ملىء بالعمل والإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية".