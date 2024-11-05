الامارات | مريم بن ثنية تلتقي نائب رئيس مجلس الدوما بروسيا الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سعادة ألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سعادة كل من حميد الطاير، وشيخة الكعبي، عضوا المجلس، وتيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والمجلسين الصديقين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سيما خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكدت سعادة مريم بن ثنية، أهمية المشاركة والتواصل في مختلف الفعاليات والاجتماعات البرلمانية التي يستضيفها كلا البلدين، مشيدة بنجاح استضافة روسيا الاتحادية لاجتماعات بريكس، ومنتدى النساء الأورو آسيوي، موضحة أن المنتدى شكل منصة رائدة لتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار حول قضايا المرأة والتنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد سعادة ألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، بعمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وروسيا الاتحادية على المستويات كافة، ما ساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين والشعبين الصديقين.