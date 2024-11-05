صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب العربي" يطلق الجولة السادسة من مبادرة "حلول شبابية" ويفتح باب التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية