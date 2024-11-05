هل يقدّم تامر حُسني سيرة حياة الراحل حسن يوسف؟

أعرب الفنّان المصريّ، تامر حُسني، عن سعادته الكبيرة بترشيح الممثّل الرّاحل حسن يوسف له، لتمثيل سيرة حياته في لقاء تلفزيونيّ، أجراه قبل أن يرحل عن عالمنا، منذ أيّام قليلة.

في التّفاصيل، تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو للممثّل الرّاحل حسن يوسف، حلّ فيه ضيفًا على أحد البرامج التّلفزيونيّة، وردًّا على سؤال من يرشّح لتمثيل سيرة حياته اختار تامر حُسني.

من جانبه، شارك تامر حُسني، مقطع الفيديو، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” وعلّق: “كُلّ الشّرف في أن أمثّل سيرة حسن يوسف، الذّاتيّة هذا شرف عظيم لأيّ فنّان”.

وأضاف:” إشادة عظيمة في تاريخي من الفنّان الأسطوري الرّاحل حسن يوسف، الله يرحمه ويُحسن إليه”.

جمهور الإمارات على موعد مع تامر حُسني .. في هذا التّاريخ.

من جهة أخرى، يحيي تامر حُسني، حفلًا فنّيًّا في دبي، على المسرح الرّئيسيّ للقرية العالميّة، بموسمها التّاسع والعشرين وذلك بتاريخ العاشر من تشرين الثّاني/ نوفمبر الجاري.

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بهذه المناسبة، نشر حساب القرية العالميّة على “إنستغرام”، البوستر الرّسميّ للحفل وعلّق:” الحفل الأضخم المُنتظر الذي يجمعكم مع نجم مصر والوطن العربيّ، تامر حسني، في القرية العالميّة في دبي لتعيشوا لحظات وأجواء احتفاليّة مختلفة ورائعة في الحفل الأوّل للموسم التّاسع والعشرين، في العاشر من نوفمبر، السّاعة الثّامنة مساءً بتوقيت الإمارات على المسرح الرّئيسيّ”.

نذكر أنّ، تامر حُسني، أحيا مؤخّرًا حفلًا فنّيًّا جماهيريًّا في نادي هليوبوليس، حضره جمهور غفير ملأ ساحات النّادي.