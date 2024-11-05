حُكم بالسجن 15 عامًا في فرنسا بحق تاجر مخدرات تم ترحيله من لبنان في تموز

أفادت مصادر قضائيّة لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "محكمة في مدينة بوردو الفرنسيّة أصدرت حكمًا بالسّجن 15 عامًا، بحقّ تاجر المخدّرات الفرنسي المتحدّر من أصول تونسيّة عبد الكريم طويل، بعد أشهر على ترحيله من لبنان إثر توقيفه".
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الأوّل 2023، حكمًا غيابيًّا بسجن طويل دام 12 عامًا، لإدانته بالضّلوع في إدخال 720 كيلوغرامًا من الكوكايين مخبّأة في شحنة آتية من البرازيل، في كانون الثّاني 2020. وخَضع طويل لإعادة محاكمة صدر في ختامها الأسبوع الماضي، حكم بسجنه 15 عامًا.
وطويل، الملقّب بـ"البروفسور"، كان قد أوقف في لبنان في 17 آذار الماضي لدى وصوله إلى مطار بيروت، وذلك بناءً على نشرة حمراء صادرة بحقّه عن منظّمة الشّرطة الجنائيّة الدّوليّة (الإنتربول)، في إطار قضيّة تهريب شحنات من الكوكايين. وبعد الإفراج عنه بسند إقامة، أعادت السّلطات اللّبنانيّة بعد أيّام توقيفه، ووافقت الحكومة على تسليمه إلى فرنسا، وقامت بترحيله في تمّوز الماضي.
وقبل أشهر من توقيفه في لبنان، أوقف طويل في دبي مع تاجر مخدّرات فرنسي آخر هو عبد القادر بوقطاية، وذلك بالتّزامن مع زيارة كان يجريها وزير الدّاخليّة الفرنسي جيرالد درمانان في نهاية تشرين الأوّل 2023. وأَخلت السّلطات الإماراتيّة سبيل الرّجلَين في كانون الثّاني الماضي.
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