إذاعة الجيش الإسرائيلي: جدعون ساعر يقبل تولي حقيبة الخارجية عقب إقالة غالانت واستبداله بكاتس

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان جدعون ساعر قبل تولي حقيبة الخارجية عقب إقالة يوآف غالانت من وزارة الدفاع واستبداله بيسرائيل كاتس.

وكان نتانياهو اعلن تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بعد إقالة غالانت، وتعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتانياهو، بان رئيس الوزراء التقى غالانت وسلمه رسالة إقالته من منصبه قبل وقت قصير من الإعلان الرسمي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان شرطة القدس تغلق شارعا قريبا من مقر إقامة نتانياهو أمام حركة المرور بعد إقالة وزير الدفاع غالانت.