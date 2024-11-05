اشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الى انه يهنئ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على قرار إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، معتبرا بان غالانت ظل عالقا في مفاهيم لا تسمح على تحقيق النصر المطلق.

كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير هنا نتانياهو على اقالة غالانت: ظل عالقا في مفاهيم لا تسمح على تحقيق النصر المطلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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