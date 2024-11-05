شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: تسهيلات للتصوير باستديوهات big time ونسلم التراخيص فى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى ال الشيخ، ومسئولو استديوهات الحصن حفلا عُرض فيه فيلم وثائقى عن الاستديوهات التي تم تشييدها في 120 يوما فقط، وهى المرحلة الأولى التى تضمنت عددا من الاستديوهات والورش والمعدات الأحدث فى العالم.

وقال تركى آل الشيخ، خلال كلمته فى حفل الافتتاح: إن استديوهات الحصن big time، ستكون مساحة إبداعية مهامة للمبدعين، والممثلين والمنتجين.

وأضاف، إن الحصن يضم على 7 استديوهات على مساحة 10 آلاف متر، بالإضافة إلى قرية إنتاج كبيرة، واستديوهات تليفزيونية بمعايير عالمية.

وتابع: أن استديوهات big time بدأت بفكرة العام الماضى، واستطاع أن يقدم المرحلة الأولى فى الرياض، ومن المقرر أن نقدم استديوهات فى مدن العلا وأبها وغيرهما من مدن السعودية.

وتابع تركى آل الشيخ: "سنقدم رعاية للأفلام ومنتجى الدراما والبرامج بأسعار أرخص من أوروبا وآسيا، وسنسلم تصاريح التصوير في 15 دقيقة".

وحضر عدد ضخم من الفنانين لمشاهدة الاستديوهات، والنجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز، أحمد حلمى ومحمد هنيدى وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللى كريم، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة وهنا الزاهد، والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقى، والموسيقار هشام نزيه، والفنانة هدى حسين، والمخرج أحمد علاء والمؤلف صلاح الجهينى، والمخرج عمرو عرفة، والشاعر أمير طعيمة، محمد إمام، المخرج رامى إمام، المذيعة وفاء الكيلانى، معتصم النهار، باسل الخياط، قصى خولى، هنا الزاهد، المخرج محمد شاكر خضير، وآلاء الغزالى، يوسف الشريف، مدير التصوير أحمد المرسى، تارا عماد والناقد طارق الشناوى، وشيكو، أكرم حسنى، طارق الجناينى، حمدى المرغنى، حسين المنباوى، محمد عطية، أحمد فهمى، أحمد مالك، هدى المفتى.

كما من المقرر أن يتم تصوير بعض البرامج فى الاستديوهات الجديدة، بالإضافة إلى تصوير مسلسل النجم يوسف الشريف فى استديوهات الحصن، بالإضافة إلى تصوير جزء كبير من الأعمال السينمائية للنجوم فيها.

واحتفل القائمون على استديوهات الحصن بالألعاب النارية فى الهواء بحضور صناع السينما والدراما ونجوم الفن من الوطن والعربى.