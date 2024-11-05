حطّت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطّوارئ الرّوسيّة في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو، وعلى متنها 100 مواطن روسي قادمين من لبنان، بعد أن أعربوا عن رغبتهم في المغادرة، وفق ما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وهذه الرّحلة الثّانية من نوعها إلى لبنان، إذ قامت الرّحلة الأولى يوم 3 تشرين الأوّل 2024 بإيصال 33 طنًّا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت، ونقل 60 مواطنًا روسيًّا من بيروت إلى موسكو.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوّي على لبنان، إضافةً إلى محاولات التّوغّل البرّي من قبل الجيش الإسرائيلي في الجنوب، الّتي يتصدّى لها عناصر من "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 100 مواطن روسي من لبنان على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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