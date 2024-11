شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام بلغات مختلفة ضمن برنامج تطوير السينما الهندية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن عملية تطوير السينما الهندية ودمجها بالكثير من الأعمال المختلفة، اختار سوق المشاريع الهندية التابع لمؤسسة تطوير الأفلام الوطنية NFDC، ستة أفلام بلغات مختلفة للمشاركة في البرنامج الذي سيقام في الفترة من 20 لـ 24 نوفمبر الجاري، حيث نجح خمسة مخرجين مبتدئين في التأهل لمراحل المشاركة.

وضمن تقرير نشرته صحيفة فاريتي، كشفت من خلاله عن الأفلام التي تأهلت للمشاركة في البرنامج وتم اختيارها، وهما فيلم "Shape of Momos" باللغة النيبالية للمخرج تريبيني راي، وفيلم "Gaangshalik" باللغة البنغالية للمخرج شاكتيدار بير، وفيلم "Yerra Mandaram" باللغة التيلجو للمخرج موهان كومار فالاسالا، وفيلم "Kaatti Ri Raatti" باللغة الغاديية والنيبالية للمخرج ريدهام جانفي، وفيلم "Umal" للمخرج المراثي سيدهارث بادي، وفيلم "The Good The Bad The Hungry" باللغة الهندية للمخرج فيفيك كومار.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الذي أثبت نفسه كنقطة انطلاق للسينما المستقلة في جنوب آسيا، تنسيق وتطوير تلك العملية على ان يسمح للمشاركين إضافة تجربتهم ببعض للخروج بهيكل نهائي وخطوات جديدة لصناعة السينما الهندية.

ويركز البرنامج على الأفلام السينمائية فقط وليست الأعمال الدرامية، ويجمع المخرجين والمؤلفين مع قدامى صناع السينما في جلسات تقييم فردية، ويشمل مديري المهرجانات والنقاد والمنتجين والمؤلفين.

انطلق البرنامج لأول مرة في عام 2008، وأثبت فعاليته في إطلاق أفلام تركت بصماتها على دائرة المهرجانات الدولية، ومن بين الاعمال البارزة التى سبق وشاركت في الكثير من المهرجانات الدولية "Putul Nacher Itikatha" (2023)، والفائز بجائزة بوسان "Shivamma" (2021)، و"Eeb Allay Ooo!" (2018)، و"Lipstick Under My Burkha" (2015)، و"Ship of Theseus" (2011).