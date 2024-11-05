لدعم رواد الأعمال..تعاون بين “منشآت” و “- BSF “

تضع المملكة العربية السعودية دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن أهداف البلاد في إطار رؤية 2030 والتي تسعى من خلالها لدعم هؤلاء المستثمرين بكل السبل الممكنة، في إطار سعى الحكومة السعودية للإرتقاء بالإقتصاد السعودي لمراتب متقدمة وقوية.

إتفاقية تعاون بين “منشآت” و “- BSF “

وفي هذا السياق عقدت إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” و “- BSF ” اتفاقية تعاون تهدف لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ويأتي مراسم توقيع هذه الاتفاقية في إطار أعمال ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

مراسم توقيع الاتفاقية

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عن “منشآت” مدير عام التمويل عبدالعزيز الجفالي، فيما مثّل BSF الرئيس التنفيذي لمصرفية المؤسسات والشركات ماجد السدحان.

ويمكن القول أن تلك الاتفاقية تسعى إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة تتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.

جاء هذا التعاون لتوفير برامج تمويلية تشمل خصومات وعروضًا خاصة، مما يسهل الحصول على التمويل وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، كما يدعم التعاون الابتكار المالي والاستدامة، سعيًا لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى بيبان 24 يعتبر بمثابة منصة إستراتيجية لتمكين رواد الأعمال من استكشاف الفرص وتعزيز استدامة أعمالهم، من خلال مبادرات وشراكات جديدة تفتح آفاق التعاون المستقبلي بين رواد الأعمال في المملكة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.