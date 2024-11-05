انت الان تتابع خبر الاعرجي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي التصعيد في المنطقة والتصدي لمخاطره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين العراق ودولة الكويت وسبل تمتينها وتعزيزها ،بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعلى كافة الصعد".



وتطرق الجانبان، وفق البيان، الى "جملة من الملفات المشتركة، أبرزها استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتأمين حدود البلدين ، إلى جانب بحث ما يجري في المنطقة من تصعيد، وأهمية التصدي من خلال القنوات الدبلوماسية للمخاطر التي تهدد المنطقة وتجنيبها خطر الصراعات".

