لا يشمل إسرائيل.. السعودية تناقش اتفاق أمني مع أمريكا

يبدو أن المملكة العربية السعودية عازمة على تعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بعد الاستثمارات الكبيرة والضخمة بينهما.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان يناقش اتفاق أمني ثنائي بين ‎السعودية والولايات المتحدة لا يشمل إسرئيل.

شهدت الفترة الماضية زيارة مستشار الأمن الوطني السعودي “مساعد العيبان”، البيت الأبيض الأسبوع الماضي والتقى بنظيره الأمريكي جيك سوليفان ومستشاري الرئيس الامريكي “جو بايدن” المستشار “بريت ماكجورك” والمستشار “آموس هوكستين” كما ألتقى بوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”.

ركزت المحادثات في البيت الأبيض على العلاقات الثنائية السعودية الأمريكية، وخاصة مجموعة من الاتفاقيات الأمنية والتكنولوجية والاقتصادية التي يريد الطرفان توقيعها قبل ترك ‎بايدن لمنصبه، الاتفاق الأمني الذي نوقش في الاجتماع منفصل عن صفقة اسرائيل.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان” صرح يوم الخميس الماضي بأن بعض الاتفاقيات الثنائية التي تتفاوض بشأنها المملكة مع الولايات المتحدة، لا تتعلق بتطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل