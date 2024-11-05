ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة والراقصة الإستعراضية المصرية فيفي عبده عن مفاجأة كبرى للجمهور.

وأعلنت فيفي عبده بحديث صحافي عن مشاركتها في أغنية الفنان المصري ويجز الجديدة، مؤكدة أنها تحب التواصل مع الأجيال الجديدة بطريقتهم، كما تحب أن تدعم الشباب وتكون حاضة بأذهان كل جيل، كما أكجت على سعادتها بالتعامل مع ويجز.

وقال ويجز: "هعمل أغنية جديدة مع ويجز، هظهر فيها معاه على غلاف الأغنية، أنا بحب ويجز جداً، وأغنيتي الجديدة معاه هتكون مفاجأة بتمنى تعجب كل جمهوري".

وقد تغيبت فيفي عبده عن حضور مراسم عزاء كل من الممثلين المصريين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي.



كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده مفاجأة أغنية ويجز الجديدة.. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.